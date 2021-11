(AGENPARL) – Roma, 28 novembre 2021 – La decisione entra in vigore dalla mezzanotte del 28 novembre a lunedì 29 novembre.

La commissione governativa israeliana sulla lotta al coronavirus ha approvato la chiusura delle frontiere del Paese agli stranieri per 14 giorni a causa dello scoppio di un nuovo ceppo del coronavirus “omicron”. Lo afferma un comunicato pubblicato sabato sul sito dell’ufficio del presidente del Consiglio del Paese.

“Le decisioni entreranno in vigore a mezzanotte da domenica (28 novembre 2021) a lunedì (29 novembre 2021) e saranno valide per 14 giorni. A tutti i cittadini stranieri è vietato l’ingresso in Israele, salvo quanto approvato da una commissione speciale. La sicurezza generale (SHABAK) attiverà il monitoraggio dei telefoni cellulari al fine di tracciare i contagiati confermati con il nuovo ceppo Omicron, localizzarli e interrompere la catena di infezioni. quarantena domestica”, ha affermato l’ufficio in una dichiarazione ampliata a seguito di una riunione del governo commissione.

I non vaccinati saranno in autoisolamento per sette giorni, a condizione che il secondo test per il coronavirus sia negativo.

Venerdì scorso, le autorità israeliane hanno deciso di includere tutti i paesi africani, ad eccezione della parte settentrionale del continente, nella lista rossa degli stati, a cui è vietato visitare senza un permesso speciale agli israeliani, dopo il primo caso di infezione da è stato rilevato un nuovo ceppo di coronavirus nello stato ebraico. Inoltre, agli stranieri provenienti da questi paesi africani sarà vietato l’ingresso in Israele e i servizi di retroguardia israeliani localizzeranno tutti coloro che sono arrivati ​​da loro nell’ultima settimana e “istruiranno loro di andare immediatamente in isolamento”, ha affermato l’ufficio.

Lo stesso giorno, il ministero della Salute israeliano ha annunciato che “il ceppo [del coronavirus] trovato in diversi paesi dell’Africa meridionale è stato identificato in Israele” in un paziente tornato dal Malawi. Il primo ministro israeliano ha detto dopo un incontro con la dirigenza del ministero della Salute venerdì che ci sono sospetti di altri tre casi di infezione con il nuovo ceppo in coloro che sono tornati dall’estero.