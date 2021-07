(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 UFFICIO STAMPA

Le auto Ferrari protagoniste domenica 25 luglio a

Casale Monferrato

In piazza Castello dalle ore 10,00 il raduno dei bolidi del cavallino rampante

Nato a fine 2019, il Scuderia Ferrari Club di Casale Monferrato proporrà il primo evento

domenica 25 luglio in piazza Castello. Dopo lo stop forzato nel periodo dell’emergenza

sanitaria, ora l’associazione si presenta alla città con un grande raduno auto.

Dalle ore 10,00, infatti, di fronte al Castello del Monferrato arriveranno i bolidi della casa di

Maranello per farsi ammirare dagli amanti dei motori. Alle ore 11,00 sfilata delle auto nel

centro storico, percorrendo via Saffi, piazza Mazzini, con sosta intorno alla piazza per

circa 20 minuti, via Roma, corso Manacorda e, infine, piazza Divisione Mantova.

Tra le Ferrari presenti, da non perdere la 488 da competizione che farà bella mostra di sé

nella mattinata di fronte alla fortezza di Casale Monferrato e nel pomeriggio in piazzale

Divisione Mantova.

Dopo il pranzo nella sede del Scuderia Ferrari Club al Ronzone, il raduno si chiuderà

intorno alle ore 17,00 con il saluto del sindaco Federico Riboldi e dell’assessore Luca

Novelli: «A fine 2019 salutammo la nascita dell’associazione con entusiasmo, convinti che

avrebbe regalato alla città interessanti iniziative: così è stato e come Comune siamo ben

felici di aver concesso il patrocinio e aver contribuito alla realizzazione del raduno».

Casale Monferrato, 21 luglio 2021

