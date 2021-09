(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 Lazio nuoto. Pelonzi (PD):”Giunta Raggi esegua sentenza Consiglio di Stato e riassegni piscina a società capitolina”

“L’assegnazione della piscina comunale della Garbatella va annullata. La giunta Raggi esegua quanto deciso la sezione quinta del Consiglio di Stato. È l’ennesima bocciatura dell’amministrazione Raggi che aveva escluso la SS Lazio Nuoto che, per decenni ha gestito con successo l’impianto. Il provvedimento di aggiudicazione va annullato e disposta l’esclusione di S.S.D. Maximo dalla partecipazione al bando per violazione del disciplinare di gara in quanto già gestore di altri impianti. Purtroppo nonostante i ripetuti appelli a conservare una realtà storica e importante per la città l’amministrazione Raggi come in altre occasioni con protervia e arroganza è andata per la sua strada nel tentativo recondito di cancellare un’esperienza sportiva unica nella capitale. Ora non si perda ulteriore tempo e si proceda nel nuovo affidamento alla SS.Lazio.” Così in una nota il capogruppo del PD capitolino Giulio Pelonzi.

