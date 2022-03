(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 Lazio, Lega ”Orgogliosi Calisse vicepresidente Upi”

Roma, 28 Mar – ”Siamo orgogliosi che Mariano Calisse sia stato eletto vicepresidente dell’Unione delle province italiane del Lazio. Il Presidente della Provincia di Rieti, nonché Sindaco di Borgorose, si conferma un amministratore competente e stimato al di là del Reatino. Calisse, come sua consuetudine, continuerà a dare voce ai territori, agli amministratori e ai cittadini abbandonati dalle istituzioni”. Così la Lega del Lazio, in una nota.

