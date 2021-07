(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Buonasera,

LAZIO. CORROTTI (LEGA): “SU FORLANINI IN PNRR ANCHE SANITÀ, NO SOLO TECHNOPOLE”

ROMA, 7 LUG – “L’inserimento all’interno del Pnrr del Rome Technopole, come nuove hub universitario sulle tecnologie del futuro, è senz’altro un investimento per i nostri giovani e per il loro futuro.

Sottrarre però alla cittadinanza la struttura dell’ex Ospedale Forlanini senza pensare al suo interno nulla che possa far riferimento all’ambito sanitario è quantomeno fuori luogo, soprattutto se si vuole veramente investire nella sanità laziale partendo da una vera una stagione di riaperture che vada pari passo con la campagna di vaccinazione e di contenimento dei contagi.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e membro commissione Covid

🔊 Listen to this