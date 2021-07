(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 Buonasera,

LAZIO. CORROTTI (LEGA): “ILLEGITTIMA ASTA REGIONE LAZIO PER IMMOBILE LUCHA Y SIESTA”

ROMA, 30 LUG – “Apprendo con stupore la volontà della Regione Lazio di acquistare degli immobili attraverso delle aste per poi riconvertirli e dargli la destinazione che meglio si preferisce. Una totale illegittimità dal punto di vista amministrativo che ci costringerà a ricorrere nelle sedi opportune se un ente come la Regione Lazio dovesse veramente presentare un’offerta e poi vincere l’immobile di via Lucio Sestio 10 il prossimo 5 agosto.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio

