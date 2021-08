(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 LAZIO, BALDASSARRE (LEGA): REGIONE INVESTA TUTELA SOCIALE MATERNITÀ

Roma, 5 ago – “Passa nel Consiglio Regionale un emendamento della Lista civica Zingaretti e di +Europa per la creazione di un portale online che invece di promuovere la tutela sociale della maternità è una pubblicità permanente pro-aborto. Lo scopo sempre lo stesso: banalizzare l’aborto, senza interrogarsi sul perché molte madri scelgono l’interruzione di gravidanza. Servono misure a favore della natalità, che proteggano realmente le donne, creando le condizioni affinché possano scegliere per la Vita. Cosa fa la Regione Lazio per aiutare una ragazza madre o una famiglia in difficoltà a evitare la terribile esperienza di una interruzione di gravidanza?”

Queste le parole di Simona Baldassarre, medico, Eurodeputato della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega.

