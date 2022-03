(AGENPARL) – Roma, 01 marzo 2022 – L’alto diplomatico russo ha sottolineato che le “dichiarazioni irresponsabili” della parte ucraina in merito ai piani per l’ottenimento di armi nucleari non sono state una “spavalda”.

La Russia non può che reagire al rischio reale che l’Ucraina ottenga armi nucleari e ha adottato tutte le misure per prevenirlo, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un discorso video alla Conferenza sul disarmo.

Ha sottolineato che le “dichiarazioni irresponsabili” della parte ucraina in merito ai piani per l’ottenimento di armi nucleari non sono state una “spavalda”.

“L’Ucraina ha tecnologie nucleari sovietiche e veicoli per le consegne. Non possiamo fare a meno di reagire a questo pericolo reale. Posso promettervi che la Russia, in quanto membro responsabile della comunità internazionale, determinata ad aderire ai suoi impegni di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, ha adottato ogni misura per impedire all’Ucraina di mettere le mani sulle armi nucleari e le relative tecnologie”.

Lavrov ha detto che la Russia spera che “tutti siano consapevoli della necessità di affrontare questo problema”.

Nella sua dichiarazione alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco lo scorso sabato, il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha ipotizzato che Kiev potrebbe riconsiderare i suoi obblighi ai sensi del memorandum di Budapest, con il quale l’Ucraina si è impegnata a non avere armi nucleari in cambio di garanzie di sicurezza.