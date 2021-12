(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 INCLUDEPICTURE “C:\Faiserver\FAI-CISL\Leone-Zenodocchio\DOC COMP ANRITA\Fai-zenodocchio\Impostazioni locali\EBerlenghi\Documenti\LCRISCI\Impostazioni locali\Temp\C.Lotus.Notes.Data\- flaicgil 1.jpg” * MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE “\\Faiserver\FAI-CISL\Leone-Zenodocchio\DOC COMP ANRITA\Fai-zenodocchio\Impostazioni locali\EBerlenghi\Documenti\LCRISCI\Impostazioni locali\Temp\C.Lotus.Notes.Data\- flaicgil 1.jpg” * MERGEFORMATINET

FAI – CISL

Via Tevere, 20

00198 Roma

FLAI – CGIL

Via L. Serra, 31

00153 Roma

UILA – UIL

Via Savoia, 80

00198 Roma

COMUNICATO STAMPA

LAVORO: RINNOVATO CCNL ARTIGIANATO AREA ALIMENTAZIONE E PANIFICAZIONE

È stato sottoscritto oggi, nella sede della Confederazione nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casa e Claai, l’accordo di rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2019-2022, scaduto il 31 dicembre 2018, che interessa circa 30mila aziende e più di 100mila lavoratrici e lavoratori. Un rinnovo che arriva in ritardo, anche a causa della pandemia.

Le Segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, insieme alle rispettive delegazioni trattanti collegate da remoto, esprimono soddisfazione per un accordo che vede un incremento economico del 4,7% pari a 77 Euro a regime per il livello 3A per il settore alimentazione e di 74 euro per il livello A2 del settore panificazione, che saranno erogati a partire dal 1 novembre 2021. Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale, sarà inoltre corrisposto un importo forfettario ‘una tantum’ di 140 Euro per entrambi i settori.

Dal punto di vista normativo, si sottolineano molteplici novità: il rilancio dell’Osservatorio di settore cui viene affidato anche il monitoraggio della contrattazione di secondo livello, degli accordi territoriali e di distretto; l’aumento delle ore retribuite per la formazione continua (da 32 a 40) oltre alla possibilità di utilizzare le 150 ore riconosciute nell’ambito del diritto allo studio, anche per corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri. Sul versante del welfare, è stata prevista la possibilità per la madre lavoratrice e il padre mono-affidatario di richiedere il prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno per sei mesi continuativi, a partire dal terzo anno del figlio; la facoltà di ottenere l’anticipo del TFR nella misura del 30% nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità/paternità; l’introduzione di forme di flessibilità nell’orario di entrata e uscita per i genitori con figli fino a tre anni di età e per coloro che sono impegnati nell’inserimento all’asilo.

Infine le parti si sono impegnate, tramite la costituzione di un’apposita commissione, a condividere un percorso di rivisitazione del sistema classificatorio.

Roma, 6 Dicembre 2021

