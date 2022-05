(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 Lavoro: Porchietto (FI): Posizione Orlando contro la realtà dei fatti

“Mi spiace constatare che il Ministro Orlando abbia una posizione su salari e reddito di cittadinanza in contrasto con le evidenze che ci suggerisce la realtà. Secondo i dati INPS, due terzi dei 3,7 milioni di beneficiari della misura (pari quindi a 2,4 milioni d’individui) non risulta presente negli archivi Inps degli estratti conto contributivi negli anni 2018 e 2019. Tradotto questo significa che 2 percettori su tre non solo non hanno trovato lavoro nel periodo di erogazione del reddito, ma proprio non lo hanno cercato. Il reddito ha quindi una oggettiva responsabilità nel tenere fuori le persone dal mercato del lavoro, quanto meno da quello alla luce del sole. Sappiamo tutti bene infatti quanto diffuso sia il lavoro nero tra i percettori del RDC. Per quanto riguarda i salari, credo che le aziende italiane sarebbero ben felici di offrire contratti con salari migliori. Potranno farlo in presenza di politiche fiscali ed industriali realmente competitive con quelle degli Stati europei e non che il Ministro cita. Che ne dice Ministro, ci lavoriamo insieme?”.

Così in una nota la Vicepresidente dei Deputati e Responsabile Attività Produttive di Forza Italia On. Claudia Porchietto.

