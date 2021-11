(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 LAVORO, ODDATI (PD): “SUBITO NUOVE NORME CONTRO DELOCALIZZAZIONI”

“Ha ragione il vicesegretario Peppe Provenzano. Bisogna dire basta alle delocalizzazioni selvagge. E per farlo servono ora nuove norme che le impediscano o che almeno producano un (forte) effetto dissuasivo nei confronti delle multinazionali che arrivano in un territorio, prendono il prendibile e poi se ne vanno. La vita dei lavoratori è importante.

La vita delle loro famiglie è importante.

E uno Stato serio non lascia che a decidere di quelle vite sia qualche multinazionale. Uno Stato serio interviene, protegge, tutela. Con forza, assertività e chiarezza. Avanti così: subito le nuove norme. Per i lavoratori e dalla loro parte. Sempre”.

A dirlo, suoi social, Nicola ODDATI della direzione nazionale del Partito Democratico.

