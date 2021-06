(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Lavoro: Mura (Pd), stop licenziamenti tessile è direzione giusta

“L’accordo che proroga lo stop ai licenziamenti per il settore del tessile ci vede particolarmente soddisfatti perché va esattamente nella direzione che avevamo indicato. Avevamo presentato un emendamento al decreto Sostegni che chiedeva proprio questo, che il governo prorogasse il blocco dei licenziamenti per uno dei settori che maggiormente aveva subito gli effetti della pandemia. Il raggiunto accordo dimostra che l’azione parlamentare del Partito democratico, grazie all’interlocuzione e al pragmatismo del governo Draghi, e in particolare con il ministro Orlando, sta dando i suoi frutti per la tutela dei lavoratori e il rilancio del Paese. Il nostro impegno va anche verso quelle imprese che, in altri settori, stanno soffrendo la crisi, in modo da evitare troppo duri contraccolpi ai posti di lavoro”.

Lo dichiara Romina Mura, deputata dem e presidente della commissione Lavoro della Camera.

