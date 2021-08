(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Lavoro: Mura (Pd), da Bonomi attacchi scomposti, serve responsabilità per rilancio Italia

“Bonomi si impegni per il rispetto degli accordi sottoscritti con i sindacati, invece di andare alla ricerca di nemici tra i ministri con polemiche pretestuose. Gli attacchi scomposti al ministro Orlando lasciano stupefatti. L’obiettivo del Partito democratico e del governo è quello di tutelare e rafforzare il lavoro, di contrastare le delocalizzazioni selvagge, di risollevare e rilanciare il Paese dopo quasi due anni di pandemia, di investire per creare sviluppo e occupazione. A cosa servono queste polemiche? A nulla. Non solo non aiutano ma rischiano di fare danni, a tutto svantaggio dei lavoratori e delle imprese. Dispiace che il presidente di Confindustria non se ne renda conto. Sono mesi complicati, serve senso di responsabilità da parte di tutti”.

Lo dichiara Romina Mura, presidente della commissione Lavoro della Camera.

27 agosto 2021

🔊 Listen to this