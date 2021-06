(AGENPARL) – dom 27 giugno 2021 LAVORO/MIGRANTI. Flai Cgil, Domani manifestazione a Reggio Calabria

“Domani mattina presidio presso la Prefettura di Reggio Calabria organizzato dalla Flai Cgil insieme ai lavoratori migrantiper chiedere maggiore celerità per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno; tempi più veloci per la disamina delle domande; l’inclusione di tutti i migranti nella campagna vaccinale; interventi per una accoglienza dignitosa oltre al potenziamento delle azioni territoriali di contrasto allo sfruttamento e al caporalato”. Ne dà notizia in una nota la Flai Cgil nazionale.

“Il Corteo partirà dal Lungomare Falcomatà per giungere alla Prefettura di Reggio Calabria”.

