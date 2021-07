(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Lavoro: Mandelli (FI), 30.000 licenziamenti? Giù fisco imprese per ridurli ancora

“La crescita sostenuta del Pil italiano, che anche secondo la Commissione Ue sarà del 5%, indica che le politiche sin qui messe in campo dal governo Draghi hanno ampiamente liberato i loro effetti positivi, soprattutto sul piano dei sostegni alle imprese che stanno riprendendo a generare ricchezza e occupazione. Non è un caso, infatti, che il Presidente dell’Inps Tridico preveda non più di 30.000 licenziamenti dopo la fine del blocco, a fronte delle centinaia di migliaia stimate tempo fa”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli. “Ora occorre fare un passo in più: completare la riforma fiscale, sollevando il sistema produttivo dal peso, anche burocratico, di tasse insostenibili, per creare i presupposti di nuova occupazione. Al contempo, è indispensabile sostenere chi perde il lavoro, anche riformando le politiche attive per garantire che la riqualificazione e il reinserimento avvengano più rapidamente possibile”, conclude.

🔊 Listen to this