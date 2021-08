(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 LAVORO, M5S: PROROGARE AL 2022 ESONERO TOSAP E COSAP

Roma, 11 ago – “Ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi ha nuovamente riproposto il problema della scadenza a fine anno dell’esenzione dal pagamento delle tasse di occupazione di suolo pubblico Tosap e Cosap per bar e ristoranti Questa misura, introdotta per la prima volta a livello locale proprio dalla nostra sindaca e poi estesa a livello nazionale grazie al Movimento 5 Stelle e al governo Conte, è vitale per una categoria fortemente penalizzata a causa del Covid e che chiede solo di continuare a lavorare in sicurezza. Siamo fortemente convinte che l’esonero debba essere prorogato a tutto il 2022 e per questo rivolgiamo un accorato appello al governo e a tutte le forze che lo sostengono in parlamento. Come ha giustamente detto la sindaca Raggi, ‘il governo tiene, se tiene il lavoro’: bisogna sapere e volere ascoltare chi ha voglia di lavorare per risalire la china”.

Lo dichiarano la senatrice cinquestelle Giulia Lupo e la deputata M5S Vittoria Baldino.

