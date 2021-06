(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 LAVORO, LABRIOLA (FI): “RDC FALLIMENTO, SERVE STRATEGIA E SOSTEGNO A PMA”

“Il reddito di cittadinanza ha frammentato il mondo del lavoro, creando una giungla occupazionale in cui gli imprenditori fanno fatica a muoversi. Aiuti a pioggia, senza una strategia seria di investimento, rischia di lasciare deserti anche i concorsi pubblici, nonostante le risorse ingenti a disposizione. Va fatta, dunque, una profonda riflessione, e in fretta: occorre aiutare chi realmente è in difficoltà sia con risorse adeguate sia riabilitandolo al lavoro. Quello che servirebbe all’Italia è creare iniziative virtuose, come ad esempio affiancare le nostre piccole e medie imprese, gli artigiani, vera risorsa del Paese. Ciò contribuirebbe a non perdere il nostro know how, unico al mondo, creando nuovi imprenditori, magari in un contesto fiscale agevolato”.

Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

