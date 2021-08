(AGENPARL) – dom 22 agosto 2021 LAVORO: GIACOMONI (FI), NON SI CREA PER DECRETO, BISOGNA AIUTARE AZIENDE NON PUNIRLE

“Il lavoro non si crea per decreto né tantomeno con i vincoli.

Sono le aziende a creare i posti di lavoro.

Lo Stato ha dunque il dovere di aiutarle non di punirle. Punirle significa infatti punire i lavoratori, distruggendo posti di lavoro.

Forza Italia e il centrodestra unito in Parlamento faranno tutto il possibile per trovare una sintesi tra la posizione di Orlando e quella di Bonomi, nell’interesse dei lavoratori, delle imprese e soprattutto nell’interesse del Paese”. Lo ha detto Sestino Giacomoni, deputato e componente del Coordinamento di presidenza dal partito azzurro, in una dichiarazione ai Tg.

