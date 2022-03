(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 LAVORO: FI GIOVANI, BENE ALLEANZA SCUOLA-AZIENDE, MA SERVONO CORRETTIVI

“I recenti drammatici episodi che hanno coinvolto alcuni studenti durante la loro formazione in azienda ci hanno imposto una riflessione sui correttivi da apportare allo strumento dell’alternanza scuola-lavoro, di cui riconosciamo il prezioso valore, per rendere sempre più sicuri ed efficaci i percorsi formativi offerti ai giovani”. Così, in una nota, il Coordinamento nazionale di Forza Italia Giovani, a margine di un confronto con le parlamentari azzurre On. Valentina Aprea, componente della Commissione Istruzione della Camera, e Sen. Roberta Toffanin, componente della Commissione Lavoro del Senato. “Riteniamo necessario riconoscere giuridicamente ed economicamente – prosegue – le figure del “tutor scolastico” e del “tutor aziendale” – spiegano i giovani azzurri – ai quali affidare innanzitutto la progettazione e la valutazione degli specifici percorsi formativi, ma soprattutto la verifica delle migliori condizioni di sicurezza da assicurare, nonché l’applicazione delle necessarie coperture assicurative e l’espletamento delle opportune attività di sorveglianza sanitaria. Peraltro, come avviene in altri Paesi europei, i relativi costi sostenuti dalle aziende che aderiscono ai programmi di alternanza scuola-lavoro devono essere riconosciuti attraverso un corrispondente credito d’imposta, che incentivi i privati ad allearsi con il sistema scolastico nazionale per assicurare le migliori garanzie di sicurezza per i giovani. Si tratta insomma – conclude – di una preziosa opportunità – concludono – che non va ridimensionata o peggio cancellata, ma anzi accompagnata e rilanciata come pilastro strategico del percorso formativo delle nuove generazioni”.

