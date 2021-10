(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 “La Sottosegretaria al Lavoro Tiziana Nisini si è impegnata ad attivarsi con il Ministro Orlando per procedere in tempi brevi ad una convocazione delle parti affinché si possa avviare una procedura di cambio appalto per garantire il lavoro, venuto meno, ai 262 lavoratori del servizio mensa di Telecom. Sì anche all’apertura di un tavolo istituzionale presso il Ministero in considerazione della scadenza degli ammortizzatori sociali Covid che pone oggi i lavoratori al di fuori di qualsiasi copertura economica”. Lo ha detto il Segretario regionale Lazio del sindacato della Fesica Confsal Paolo Trivisonno, dopo l’incontro con la Sottosegretaria Nisini a margine della manifestazione di oggi presso il Ministero del Lavoro dei lavoratori coinvolti.

🔊 Listen to this