(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 LAVORO. DE PETRIS (LEU): INACCETTABILE ANNUNCIO WHIRLPOOL, GOVERNO INTERVENGA ATTIVAMENTE PER EVITARE LICENZIAMENTI

“L’inaccettabile annuncio della multinazionale Whirlpoll, che rifiuta la cassa integrazione aggiuntiva di tredici settimane per passare subito ai licenziamenti, dimostra che non basta il semplice ‘impegno a raccomandare’ l’uso di misure alternative ai licenziamenti”. Lo dichiara la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, che aggiunge: “Perché l’accordo raggiunto dal governo e dalle parti sociali abbia un valore effettivo, è necessario che l’Esecutivo e la Cabina di regia di Palazzo Chigi intervengano attivamente per impedire che i lavoratori siano mandati a casa. La difesa dell’occupazione e dei lavoratori deve essere una priorità assoluta per questo governo e non può limitarsi alle raccomandazioni. In mancanza di un intervento deciso – conclude De Petris – migliaia di persone resteranno senza lavoro e sarà impossibile evitare l’esplosione della crisi sociale”.

14/07/2021

