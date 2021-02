LAVORO | CONFIMI INCONTRA IL MINISTRO ORLANDO: “SUPERARE L’ASSISTENZIALISMO E PERCORRERE VIA DELL’AMMORTIZZATORE UNICO”

(AGENPARL) – mar 23 febbraio 2021 [image: image.png]

*Lavoro | Confimi Industria a confronto col Min Orlando: *

* “Percorrere via dell’ammortizzatore unico e delle politiche attive del

lavoro. Superare l’assistenzialismo”.*

Roma, 23 febbraio 2021 – “È quanto mai necessaria una riforma degli

ammortizzatori sociali che vada nella direzione di un unico strumento, così

da semplificare le procedure e velocizzare le risposte per imprese e

lavoratori”. È una delle posizioni che Confimi Industria ha portato

all’attenzione del Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali Andrea

Orlando in occasione dell’incontro di ieri sera con le parti sociali

promosso dal Ministero.

Confimi Industria – che ha preso parte all’incontro con il Vicepresidente

Vicario Arturo Alberti e il Responsabile delle Relazioni Industriali Mario

Borin – ha inoltre evidenziato la necessità di strutturare una seria

politica attiva a sostegno del ricollocamento dei lavoratori, sottolineando

come negli ultimi anni si sia speso – forse anche troppo – per le politiche

passive.

“Opportuno – sottolinea la Confederazione del manifatturiero privato

italiano – insistere con lo scambio formazione e riqualificazione

professionale, e arrivare alla ricollocazione magari intervento sulla

riforma degli attuali centri per l’impiego, realtà che in molti territori

sono ancora troppo ingessate”.

Circa il superamento del blocco dei licenziamenti il vicepresidente Alberti

ha ricordato “Non si può continuare con un blocco generalizzato, crediamo

sia necessario individuare un distinguo graduale legato ai settori e alle

filiere”.

Affondo di Confimi anche sul piano vaccinale: “vaccinare in azienda vuol

dire rivolgersi potenzialmente – il vaccino è sempre su base volontaria – a

16 milioni di lavoratori ad oggi occupati presso le PMI, vuol dire una

maggiore serenità e l’avvio di nuovi progetti industriali”.

Rimanendo sul tema lavoratori e programmazione, Confimi Industria ha

indicato come necessario il superamento del Decreto Dignità che,

sicuramente rivisto nelle causali e nella durata, può rappresentare uno

strumento utile per la creazione di posti di lavoro.

La Confederazione del manifatturiero e il Ministro Orlando hanno poi

condiviso l’importanza del confronto come strumento di coesione sociale e

della consultazione come momento di condivisione utile a smussare, tra le

altre cose, le incomprensioni che poi arrivano in parlamento.

Rispondendo alle proposte di Confimi Industria il Ministro Orlando ha

indicato come la vaccinazione e una seria battaglia per la semplificazione.

Su Formazioni e Ammortizzatori sociali fondamentale il ruolo delle Regioni

che saranno parte integrante del confronto.

Eleonora Niro

—

🔊 Listen to this