(AGENPARL) – mer 01 luglio 2020 Lavoro, Caffaratto (Lega), preoccupati per futuro stabilimenti Mahle: cassa

integrazione è una beffa

Roma, 1 lug. – “Siamo preoccupati per il futuro dei due siti industriali

storici di Saluzzo e La Loggia, in provincia di Torino, dopo che la

multinazionale Mahle ha deciso di trasferire la produzione in Polonia. Per

oltre 370 lavoratori è scattata la cassa integrazione straordinaria dal 17

febbraio, per un anno, ma ancora non si hanno certezze su eventuali

investitori che rilevino le due realtà del settore meccanico, specializzate

in pistoni per auto. Nonostante le rassicurazioni ottenute dall’allora

ministro allo Sviluppo economico Di Maio, ancora non si vede una luce in

fondo al tunnel per i lavoratori degli stabilimenti piemontesi, che nel

frattempo hanno chiuso la produzione in un quadro di contesto economico per

il comparto fonderie e automotive a tinte fosche. La cassa integrazione,

con il corto circuito dell’Inps, in questa emergenza Covid, si è, in molti

casi, trasformata in un boomerang per molti lavoratori, che, anziché

ricevere un supporto al reddito, si sono trovati a essere debitori nei

confronti di qualche banca”.

Lo dichiara il deputato della Lega Gualtiero Caffaratto, primo firmatario

dell’interrogazione al ministro del Lavoro, sottoscritta dai deputati della

Lega: il capogruppo Riccardo Molinari, Elena Murelli, Claudio Durigon,

Flavio Gastaldi, Alessandro Benvenuto, Elena Maccanti, Diego Binelli,

Andrea Dara e Lino Pettazzi.

