(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 LAVORO. BONAFONI (ROMA FUTURA): BENE DECALOGO CGIL-CISL-UIL PER RIPARTENZA ROMA

“Il decalogo di azioni presentato stamattina da Cgil di Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio e lanciato all’indirizzo dei candidati a sindaco di Roma per affrontare l’emergenza lavoro nella Capitale mette in fila i nodi irrisolti che in questi anni hanno impoverito il tessuto sociale e produttivo di Roma delle sue risorse migliori e più giovani e rappresenta uno dei pilastri su cui la futura amministrazione dovrà basare la ripartenza della città. Tanti i punti di contatto tra le proposte messe in campo dai sindacati e il programma della lista civica femminista, egualitaria, ecologista ‘Roma Futura’ per Roberto Gualtieri sindaco: dalla lotta alle diseguaglianze alla necessità di includere le diversità, da un’idea di città innovativa e digitale alla proposta di una Roma verde, in cui la mobilità sostenibile possa finalmente dialogare con un nuovo modello produttivo basato sull’economia circolare. Ascoltare la voce di chi rappresenta le lavoratrici e i lavoratori che più hanno sofferto la crisi economica causata dalla pandemia è il passo necessario per fare in modo che Roma non sia più Capitale delle disuguaglianze e per mettere al centro dell’azione amministrativa il diritto a un lavoro non precario e di qualità per tutte e tutti”. Così in una nota Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio e promotrice della lista civica femminista, egualitaria, ecologista ‘Roma Futura’ a sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra Roberto Gualtieri.

