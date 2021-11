(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 LAVORO: BERNINI (FI), SALARIO MINIMO NON E’ SOLUZIONE, PUNTARE SU CONTRATTAZIONE

“Il salario minimo non è la soluzione né per ridurre la povertà, né per dare più soldi in busta paga ai lavoratori. Il rischio, anzi, è di produrre l’effetto contrario, con molte aziende che potrebbero preferire abbandonare la contrattazione collettiva o aziendale in favore del salario minimo perché per loro più vantaggioso. Un esempio potrebbe essere il settore metalmeccanico. Un operaio oggi viene pagato 11 euro lordi l’ora, con il salario minimo ne prenderebbe 9. Non è quindi questa la strada per tutelare i lavoratori, né per superare la piaga del lavoro nero e dei contratti-pirata, che offrono al dipendente poco più di una mancia. La strada è estendere la contrattazione collettiva e aziendale, ma soprattutto puntare sul cuneo fiscale abbassando la differenza tra salario lordo e netto. Meno tasse sul lavoro è l’unica soluzione per dare più soldi in busta paga agli italiani”.

Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, in diretta a Mattino cinque.

