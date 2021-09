(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Lavoro, Bernini (Fi): nessuna tempesta, ma preoccupa emorragia autonomi

“I dati Istat di luglio dimostrano che, a parte i dolorosi casi dei lavoratori licenziati dalle multinazionali, nonostante lo sblocco parziale dei licenziamenti non c’è stata la temuta tempesta occupazionale: è la conferma che il lavoro non si tutela impedendo alle imprese di ristrutturarsi, ma tagliando tasse e burocrazia e definendo percorsi certi per la riqualificazione e il reinserimento di chi ha perso il posto. Preoccupa molto la continua emorragia di occupati nel lavoro autonomo, diminuiti di quasi 300 mila unità dall’inizio della pandemia: è su questa categoria che serve investire con ammortizzatori sociali adeguati e politiche attive funzionanti”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

