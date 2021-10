(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 Lavoro, Bernini (Fi): cordoglio per morte operaio, subito più controlli

“La morte del giovanissimo operaio all’Interporto di Bologna, avvenuta stanotte, allunga la scia di sangue di questa guerra silenziosa che va assolutamente fermata. Il governo è intervenuto con un giro di vite sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma gli effetti su prevenzione, formazione e riqualificazione professionale non potranno essere immediati. Per questo la prima cosa da fare è intensificare da subito i controlli e applicare le drastiche sanzioni previste dove si verificano irregolarità. Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima di una strage ormai purtroppo quotidiana”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

