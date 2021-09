(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 Lavoro, Bernini (Fi): boom domanda smentisce allarmi ideologici

“Il boom delle domande di lavoro che le imprese stanno pianificando per l’ultimo trimestre dell’anno – un milione e mezzo di cui mezzo milione a settembre – è la smentita più efficace alla narrazione della sinistra secondo cui la fine del blocco dei licenziamenti avrebbe comportato uno tsunami occupazionale. Con la ripresa in atto sta accadendo l’esatto contrario, visto che il trend delle possibili assunzioni è superiore a quello degli ultimi mesi prima del Covid. Il problema semmai sta nella difficoltà a reperire profili e professionalità all’altezza, a conferma di quanto sia urgente non indugiare sugli allarmi ideologici, ma intraprendere seri percorsi di riqualificazione finora totalmente mancati”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

