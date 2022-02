(AGENPARL) – ven 25 febbraio 2022 Lavori pubblici, Meleo (M5S)-Canale (LcR): “Grazie a noi al via manutenzione su strade private aperte al pubblico transito nel IX Municipio”

“Bene la previsione di rifacimento di via Capodrise e la presa in carico di manutenzione della stessa insieme a via Bisaccia da parte del Municipio Roma IX EUR, come comunicato dall’Ufficio Tecnico in commissione patrimonio dello scorso 18 febbraio e del conseguente provvedimento di Giunta del Municipio IX di questa mattina.

Ci aspettiamo che a questo possa seguire lo stesso trattamento e la successiva presa in carico di questa e delle altre strade del quartiere Selvotta e di via Casale Zola di Fonte Meravigliosa, strade private aperte al pubblico transito, dove passano un numero elevato di cittadini e linee TPL (721) di importanti collegamenti tra periferia e stazioni metro. Siamo stati ascoltati sull’applicazione delle indicazioni fornite sia dalla giurisprudenza sia dal Segretariato sul tema, grazie anche a interrogazioni specifiche da noi richieste. Esprimiamo infine grande soddisfazione per il fatto che i cittadini, cui sempre diamo voce, continuino a farci segnalazioni dove serve. Faremo di tutto altresì perché queste strade private aperte al pubblico transito vengano prese in carico da Roma Capitale”.

Così in una nota congiunta la capogruppo capitolina del M5S Linda Meleo e la capogruppo della Lista Civica Raggi Ecologia e Innovazione nel IX Municipio Carla Canale.