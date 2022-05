(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 LAVORATORI CARDINAL FERRARI DI FONTANELLATO. RAINIERI E OCCHI (LEGA): “SE GRUPPO INDUSTRIALE HA AGGIRATO GLI IMPEGNI PRESI, LA REGIONE CHIEDA LA RESTITUZIONE DEI FINANZIAMENTI EROGATI”

“La Regione Emilia-Romagna intervenga per far riaprire la trattativa sindacale con il Gruppo Kos Care che gestisce il Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato e nel caso non si riescano ad evitare i peggioramenti salariali e normativi per i dipendenti, chieda la restituzione dei finanziamenti erogati dal Servizio Sanitario Regionale allo stesso gruppo industriale per gli adeguamenti tariffari e di budget previsti dal Protocollo di intesa che ha sottoscritto con l’Associazione italiana di ospedalità privata nel 2020”. È quanto chiedono con una interrogazione alla Giunta regionale i Consiglieri del Gruppo Lega Emilia-Romagna, Fabio Rainieri, Vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale e Emiliano Occhi.

“Con la cessione interna a Kos servizi di un ramo d’azienda che il Gruppo industriale vuole attuare, a lavoratrici e lavoratori di varie strutture, tre delle quali in Emilia-Romagna, verrebbero applicati contratti di lavoro diversi dagli attuali che prevedono retribuzioni più basse e meno diritti – hanno spiegato gli esponenti leghisti – Si prevedono decurtazioni salariali molto pesanti, fino a 368 euro al mese, che nella situazione attuale significherebbero un netto impoverimento per tante famiglie che anche le istituzioni pubbliche devono cercare di evitare. Tanto più che per l’Emilia-Romagna si configurerebbe un aggiramento degli accordi che la Regione ha stipulato con le aziende private che gestiscono strutture sanitarie e socio assistenziali durante la pandemia. Infatti, queste ultime, in cambio di ricevere dalla stessa amministrazione regionale tramite il Servizio Sanitario Regionale importanti finanziamenti hanno preso vari impegni, tra i quali quello di applicare ai propri dipendenti l’ultimo CCNL per i lavoratori dell’ospedalità privata.

Le altre strutture interessate in Emilia-Romagna oltre al Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato sono Villa Azzurra di Riolo Terme (RA) e Clinica Villa Pineta di Pavullo nel Frignano (MO). L’interrogazione è stata sottoscritta anche dai Consiglieri del Gruppo Lega Emilia-Romagna Simone Pelloni, Stefano Bargi e Andrea Liverani.

Ufficio stampa

Giuseppe Pantano

Segreteria Vicepresidente

Assemblea legislativa Emilia-Romagna

Fabio Rainieri

🔊 Listen to this