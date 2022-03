RT @SecBlinken: The United States and Latvia stand #UnitedwithUkraine. We reaffirm Ukraine’s right to exist as a sovereign, democratic counโ€ฆTwitter – Latvian MFA ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป | #StandWithUkraine ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ