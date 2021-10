(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Latte: Cia, bene Tavolo al Mipaaf. Garantire prezzo equo ai produttori

Soddisfazione per l’esito della riunione, si va verso un protocollo d’intesa della filiera

Roma, 1 ott – Tutti d’accordo sulla necessità di rivedere le quotazioni del latte alla stalla e

garantire un adeguato prezzo ai produttori, messi ko dall’aumento insostenibile dei costi delle

materie prime sul fronte energetico e per l’alimentazione degli animali, con rialzi tra il 30% e il

50% negli ultimi mesi ed effetti diretti sui redditi degli allevatori già provati dalla pandemia. Così

Cia-Agricoltori Italiani commenta l’esito positivo del Tavolo Latte convocato ieri al Mipaaf,

esprimendo soddisfazione per la presenza al Ministero di tutti i componenti della filiera, compresa

la Grande distribuzione organizzata.

“Siamo sicuri che tutto questo confluirà presto in un vero e proprio accordo di filiera -dice il

presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino-. L’obiettivo è arrivare velocemente a una revisione

condivisa del prezzo del latte alla stalla, che garantisca una corretta remunerazione ai produttori

e un’equa distribuzione del valore tra tutti gli attori della catena lattiero-casearia. La Gdo registra

una crescita di prezzo di almeno il 3%, ora bisogna fare in modo di riconoscere anche agli

allevatori una remunerazione più in linea con quella di mercato, tanto più adesso che gli aumenti

delle materie prime e il post Covid non consentono nemmeno di coprire i costi di produzione del

latte. Esistono ampi margini di miglioramento dei prezzi, apprezziamo inoltre l’impegno del

ministro Stefano Patuanelli a istituzionalizzare il Tavolo, rendendolo permanente, per costruire

insieme strategie di lungo periodo a sostegno del settore”.

