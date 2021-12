(AGENPARL) – lun 20 dicembre 2021 Latina, continua la crescita della Ugl Salute, costituita Rsa nella struttura del gruppo Giomi di Cori. Del Gais: “Siamo e saremo sempre al fianco dei lavoratori”

Cresce la presenza della Ugl Salute nel territorio pontino. “Si è costituita – dichiara Fabiola Del Gais, Segretario Provinciale di Latina – la rappresentanza sindacale aziendale nella RSA del gruppo Giomi di Cori dove abbiamo contestualmente registrato l’iscrizione alla nostra sigla di un gran numero di operatori sanitari. Le nostre battaglie per i diritti e la dignità dei lavoratori, in un momento così delicato come questo dove il virus non molla la presa, e cresce il consenso. Non ci fermeremo, perché la Ia Ugl Salute è e sarà sempre al fianco dei professionisti della salute”.

