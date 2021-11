(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 L’Associazione Oncologica San Bassiano riceve un quadro dall’artista Ilaria Sperotto che ha esposto durante il ViOff

“L’alba di un nuovo inizio”, come testimonianza che è sempre possibile andare oltre i limiti

Oggi nella Sala degli Stucchi del Comune di Vicenza, l’assessore alle attività produttive, Silvio Giovine, ha ricevuto l’artista visiva Ilaria Sperotto – SX8 che ha donato una sua opera, realizzata durante il ViOff, all’Associazione Oncologica San Bassiano ODV rappresentata dalla vicepresidente Dina Faoro e dalla psicologa Elena Pasquin. Era presente anche la curatrice dell’evento artistico per Vioff Chiara Franceschini.

In occasione del Fuori Fiera dell’oro di settembre infatti, i negozi del centro storico di Vicenza hanno ospitato più di 100 tele ad olio realizzate dall’artista vicentina per l’esposizione “Le invisibili: viaggio nell’inconscio” anticipando la ricorrenza dei 50 anni della prima pubblicazione dell’opera “Le città invisibili” di Italo Calvino.

Ad arricchire il viaggio nell’arte nei negozi, la curatrice ha ideato due momenti performativi live nella terrazza della Basilica palladiana che hanno visto Ilaria Sperotto – SX8 eseguire, durante i concerti, che si sono tenuti in piazza dei Signori, di Francesco De Gregori, il 10 settembre, e di Max Pezzali, l’11 settembre, alcuni quadri ad olio dipingendo dal vivo.

L’artista, ispirata dalle musiche e vibrazioni dei musicisti, si è fatta trasportare in un viaggio interiore dando vita a nuove città invisibili. Una sperimentazione interessante di fusione tra arti diverse che ha dato vita a momenti coinvolgenti, di forte impatto emotivo.

La tela intitolata “L’alba di un nuovo inizio” è stata donata a favore del lavoro e della ricerca svolta dall’Associazione oncologica San Bassiano ODV come testimonianza che è sempre possibile andare oltre i limiti, se esistono obiettivi concreti.

“Il progetto artistico promosso dal nostro Fuori Fiera e questa donazione sigillano l’inizio di una collaborazione tra le parti – spiega l’assessore Silvio Giovine -lanciando contestualmente un messaggio di solidarietà, e ‘combattività’ per tutte quelle donne che si trovano ad affrontare un male oscuro e a cui i volontari e le volontarie dell’associazione San Bassiano donano amore, sostegno e speranza. A loro va il più sentito ringraziamento da parte di tutta la nostra comunità”.

L’artista insieme all’associazione oncologica San Bassiano ODV inizierà un percorso artistico che prevederà una serie di incontri d’arte durante i quali verranno organizzati momenti di creazione di lavori artistici e di contemplazione di opere fortemente emotive.

L’intento è quello di trasmettere un messaggio di speranza, solidarietà, ma soprattutto ‘combattività’ per tutte quelle donne, e non solo, che si trovano ad affrontare un male oscuro.

