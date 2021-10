(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 L’assessore Venturini all’inaugurazione della mostra “Power and Prestige – Simboli del comando in Oceania”

E’ stata inaugurata oggi, venerdì 15 ottobre, la mostra “Power and Prestige – Simboli del comando in Oceania” ospitata a Palazzo Franchetti fino al 13 marzo 2022. L’esposizione, promossa dalla Fondazione Giancarlo Ligabue in collaborazione con il Musée du quai Branly-Jacques Chirac a Parigi, è un viaggio inedito alla scoperta di 126 bastoni del potere risalenti al periodo tra il XVIII e il XIX secolo.

Si tratta, come spiegato dagli organizzatori, della prima mostra dedicata a questo tipo di manufatti di pregio artistico, appartenenti alle più importanti collezioni europee, sia pubbliche che private. Tra i principali musei prestatori ci sono il British Museum di Londra, il museo di archeologia e antropologia dell’Università di Cambridge, il museo nazionale della Scozia di Edimburgo e il museo reale per l’Africa Centrale di Tervuren, in Belgio.

L’inaugurazione della mostra si è aperta con la rappresentazione di una danza Maori, alla quale sono seguiti gli interventi del presidente della Fondazione, Inti Ligabue, di Steven Hooper, curatore dell’esposizione e direttore della Sainsbury Research Unit per le Arti dell’Africa, Oceania e delle Americhe all’Università dell’East Anglia nel Regno Unito e di Emmanuel Kasarhérou, direttore del Musée du quai Branly-Jacques Chirac.

A portare i saluti del sindaco e dell’Amministrazione comunale è stato l’assessore al Turismo, Simone Venturini, che ha ringraziato la fondazione e il suo presidente : “Non era scontato, in un’epoca di grande crisi sanitaria, sociale ed economica, trovare l’energia per realizzare questa mostra, che è un regalo a Venezia – ha detto – In questi anni la Fondazione ha donato alla città un percorso meraviglioso alla scoperta di mondi ed epoche lontanissimi. La mostra che viene inaugurata oggi ci porta in Oceania, un continente lontano, distante da noi anche come cultura: un arcipelago di culture in un arcipelago di isole. E quindi questo viaggio è ancora piu complesso, avvincente e profondo perché ci porta all’origine dell’uomo. Un uomo che, pur distantissimo da noi, ha cercato di raffigurare il potere con un’iconografia del potere. Un’immagine in realtà simile alla nostra, perché i bastoni del comando li ha conosciuti anche l’Occidente, in tutte le epoche. Un oggetto che dimostra come l’uomo, in ogni parte del mondo, si è affidato ai simboli per comunicare. Grazie alla Fondazione Giancarlo Ligabue, questa mostra non è solo un’esibizione di oggetti ma un viaggio intorno all’uomo”.

“Oggi sappiamo poco di questi oggetti, così misteriosi – ha spiegato Inti Ligabue, figlio di Giancarlo, oggi presidente della Fondazione costituita nel 2016 per dare continuità all’omonimo Centro Studi e Ricerche – Cosa rappresentano? Sono dei simboli? Sono delle armi? Quello che sappiamo è che sono degli artefatti incredibili, con delle forme ed eterogeneità scultorea da ammirare. Per noi sono vere e proprie opere d’arte e questo è il messaggio che vogliamo sottolineare con la mostra. La Fondazione, raccogliendo il testimone e l’eredità del Centro Studi e Ricerche, vuole ridare valore, storia e e voce a queste culture diverse, indagare e alimentare tolleranza, conoscere e far conoscere”.

Venezia, 15 ottobre 2021

