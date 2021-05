(AGENPARL) – lun 31 maggio 2021 L’assessore Spadoni sgrida il Presidente Visani. Il politicamente corretto colpisce ancora!

Oggi la Lega sta con il Presidente Visani. O meglio, esprimiamo la nostra solidarietà nei suoi confronti, dopo l’attacco furente della sua collega di partito, l’assessore Spadoni.

Dopo ore di Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, ha chiamato la Spadoni “assessore” e non “assessora”.

Un errore, probabilmente. Ma è bastato per scatenare l’ira della Spadoni.

Sono queste le grandi conquiste delle “femministe di Imola”? Tanto brave a dare definizioni ed etichette ma incapaci di risolvere i problemi concreti.

Un esempio su tutti è il comportamento dell’assessore nei confronti del “caso Iran”. Nessuna parola, come le sue colleghe di amministrazione. Ecco l’ipocrisia del politicamente corretto.

Le donne iraniane, che combattono ogni giorno contro un Regime che reprime i loro diritti, sono le vere femministe, non chi “gioca con le vocali” nei comodi salotti del Comune.

Riccardo Sangiorgi

Consigliere comunale Imola

Lega per Salvini Premier

————————————————

Lega per Salvini Premier

Sezione Imola

Sede: Via Emilia 207, Imola

🔊 Listen to this