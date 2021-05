(AGENPARL) – sab 22 maggio 2021 L’assessore Mar riceve i ragazzi del Sermig, il Servizio Missionario Giovani, presente quest’anno al Giro d’Italia

Anche se quest’anno non attraversa direttamente le strade del nostro territorio, il Giro d’Italia ha fatto comunque idealmente tappa, oggi, a Mestre. Una delegazione del Sermig, il Servizio Missionario Giovani, che è al seguito della 104^ edizione della Corsa Rosa, è stata infatti ricevuta questa mattina, in Municipio, dall’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar.

Il Sermig, è stato spiegato dai componenti della delegazione, è stato invitato a partecipare al Giro come “Partner sociale”: nelle varie tappe della corsa il suo obiettivo è di avvicinare giovani, scuole, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, per consegnare loro la “Lettera della Coscienza”, manifesto dell’impegno civile dell’associazione, basato sulla pace e sulla solidarietà, che vuole anche essere un messaggio per superare il difficile periodo della pandemia.

“E’ un messaggio – ha sottolineato l’assessore Mar – davvero importante, che ci chiede anzitutto di partire da noi stessi, di guardare dentro di noi, e capire che cosa possiamo fare per gli altri.

Ognuno di noi, nelle sue azioni quotidiane, può cambiare un poco le cose. E questo vale anche per i politici e gli amministratori: dobbiamo svolgere il nostro incarico, con vero spirito di servizio verso la nostra comunità.”

Il messaggio di speranza lanciato dal Sermig si trasformerà anche nel progetto di solidarietà “Per chi non ha sport” pensato per i bambini e i ragazzi: il suo obiettivo è di sostenere attività sportive organizzate dall’associazione nei suoi tre Arsenali di Torino, di San Paolo del Brasile e a Madaba in Giordania.

Il Giro d’Italia è inoltre presente nelle scuole con il progetto “Reporter per un giorno” grazie al quale gli studenti avranno la possibilità di essere coinvolti e cimentarsi anche come “Reporter di buone notizie”. Il tutto nello stile vissuto ogni giorno nelle case del Sermig, a cominciare dall’Arsenale della Pace di Torino, la vecchia fabbrica di armi delle guerre del risorgimento e dei conflitti mondiali, trasformata dal lavoro gratuito di migliaia di giovani e adulti in una casa a servizio della vita e della pace.

La delegazione del Servizio Missionario Giovani è stata anche ricevuta questa mattina, in Curia, dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia.

Mestre, 22 maggio 2021

– https://www.addtoany.com/share#url=https://live.comune.venezia.it/it/2021/05/l-assessore-mar-riceve-i-ragazzi-del-sermig-il-servizio-missionario-giovani-presente-quest&title=L’assessore%20Mar%20riceve%20i%20ragazzi%20del%20Sermig,%20il%20Servizio%20Missionario%20Giovani,%20presente%20quest’anno%20al%20Giro%20d’Italia

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0522%20Mar%201.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0522%20Mar%202.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0522%20Mar%203.jpg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0522%20Mar%204.jpg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0522%20Mar%205.jpg)

– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0522%20mar%206_0.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this