(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 L’assessore De Martin all’Ateneo Veneto alla presentazione del libro “Com’è gialla Venezia”

L’assessore all’Ambiente, Massimiliano De Martin, ha preso parte questa mattina all’Ateneo Veneto, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla presentazione del romanzo di Ferruccio Gard “Com’è gialla Venezia”.

All’appuntamento, che rientra nel calendario degli incontri della domenica mattina dell’Istituzione veneziana, sono intervenuti il presidente dell’Ateneo Gianpaolo Scarante e i direttori del Gazzettino Roberto Papetti, del Corriere del Veneto Alessandro Russello, dei quotidiani veneti Gruppo Gedi, Fabrizio Brancoli.

Al centro del dibattito, moderato dal giornalista Luca Colombo, il terzo romanzo di Gard, un thriller, che si dipana nell’arco di un secolo tra satira, comicità, delitti e suspense. “Un atto d’amore verso Venezia – ha dichiarato l’autore – e un’occasione di discussione sul futuro della città alle prese con l’acqua alta e il sollevamento del Mose”.

“Il romanzo – che ho letto tutto d’un fiato – ha spiegato l’assessore De Martin – fa capire quanto questa città abbia bisogno di concretezza. Per difendersi dall’acqua, che sia quella delle maree o delle falde acquifere, quella dei fiumi o degli impetuosi temporali frutto dei cambiamenti climatici, la città necessita di studio, progettazione, investimenti perché la tecnologia è un elemento imprescindibile alla difesa di Venezia. Il Mose però non basta per salvaguardare il patrimonio lagunare. La vera sfida sarà quella di realizzare un sistema fognario per la città del futuro. L’uomo non può comandare la natura – ha detto infine l’assessore – potrà solo adeguarsi ad essa con sistemi di protezione, con intelligenza, allocando le risorse dove servono”.

Venezia, 28 novembre 2021

