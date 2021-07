(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 L’assessore De Martin all’assemblea annuale dell’Ance Venezia

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, 15 luglio, alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, a San Polo, l’assemblea annuale dell’Ance Venezia, l’associazione dei costruttori edili. Tra i partecipanti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, è intervenuto l’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin.

“Confrontarci con voi è sempre importante – ha detto l’assessore rivolgendosi alla platea – Venezia è una città dinamica e in continua trasformazione, ma se vogliamo cambiarla dobbiamo modificare il nostro modo di pensare, non concentrandoci solo sulla parte storica. Dobbiamo ragionare anche sull’area metropolitana e su zone quali Sant’Erasmo, Pellestrina, Favaro, Caorle, Chioggia. Quando si è insediata la nostra Amministrazione la città veniva fuori da un periodo difficile, con il commissariamento dell’Ente. Per un territorio la reputazione e l’immagine sono fondamentali per attrarre investimenti. Siamo riusciti a riaccendere l’economia di questo settore, con investimenti reali.

Dobbiamo anche evitare di parlare male del territorio perchè questo non aiuta ad attrarre persone e investimenti – ha proseguito De Martin – Bisogna invece rendere attraente l’idea di venire ad abitare a Venezia. La città ha bisogno di dialogare con voi, stiamo cercando di migliorarla facendo investimenti in Terraferma e nel centro storico con opere di salvaguardia come ad esempio i marginamenti. Tutte opere che hanno necessità di risorse. Un altro luogo importante per noi è il Parco fluviale del Marzenego, stiamo cercando di convincere gli altri comuni della zona ad ampliarlo.

Un altro tema cruciale – ha proseguito l’assessore – è quello della residenzialità. Molte persone vivono a Venezia perché hanno la possibilità di lavorarci: se non si crea lavoro questa città non avrà futuro. Anche per questo abbiamo investito in aree come il Parco di San Giuliano o il Vega, per il quale il Mise (ministero per lo Sviluppo economico) ha messo a disposizione 16 milioni di euro. Vogliamo fare in modo che sempre più persone si innamorino della nostra città”.

Venezia, 15 luglio 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto%201_22.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto%202_17.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto%203_16.jpg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto%204_17.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this