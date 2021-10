(AGENPARL) – ven 08 ottobre 2021 L’assessore De Martin al trentennale dell’Associazione architetti veneziani

L’assessore all’Urbanistica del Comune di Venezia Massimiliano De Martin è intervenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 ottobre, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla festa per il trentennale dell’Associazione architetti veneziani che si è tenuta all’Hotel Carlton.

“Ringrazio l’Associazione per l’invito, che ho accolto con piacere. Questa è un momento di festa – ha esordito l’assessore – Una delle cose che ho imparato, nella mia esperienza politica che dura da sei anni, è il senso di appartenenza ad un’istituzione. Finché non si assolve un incarico e non ci si mette in gioco vale tutto, qualsiasi regola di ingaggio. Ma quando poi si è lì in prima fila, le cose cambiano.

Voi rappresentate un settore economico Iimportante della città e potete essere delle sentinelle sul territorio – ha proseguito De Martin rivolgendosi ai presenti – Bisogna saper pensare da professionista ma anche a ciò che può servire a questa città. Credo anche che con gli ordini professionali, di cui è stato eletto di recente il nuovo presidente, si sta creando qualcosa di nuovo.

Come Amministrazione siamo abituati a parlare dopo aver pensato e valutato se è possibile fare le cose – ha aggiunto ancora De Martin – Non vogliamo dire e dare idee, ma comunicare progetti. Abbiamo bisogno di accelerare determinate dinamiche. Siamo qui, pronti a confrontarci ed accogliere qualsiasi idea, anche diversa dalla nostra”.

Venezia, 8 ottobre 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/De%20Martin%202_0.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/De%20Martin%204.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/De%20Martin_1.jpg)

