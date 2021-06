(AGENPARL) – ven 25 giugno 2021 L’assessore Costalonga all’inaugurazione della sede dell’Associazione Commercianti Artigiani Gazzera

E’ stata inaugurata oggi, venerdì 25 giugno, alla presenza dell’assessore al Commercio e alle Attività produttive Sebastiano Costalonga, il nuovo #SpazioGazzera nella depandance di Villa Pozzi, che sarà sede delle attività sociali dell’Associazione Commercianti Artigiani della Gazzera. Alla cerimonia erano presenti anche il consigliere comunale Emanuele Rosteghin, i consilglieri delegati della Municipalità di Chirignago Zelarino e il presidente del distretto Domenico Rosiglioni.

“Partecipo con entusiasmo a questa iniziativa – ha dichiarato Costalonga – anche perchè proprio qui ho tenuto il mio primo incontro pubblico con la cittadinanza e oggi ritorno e trovo una comunià viva e fervente. Mi auguro che questo spazio possa diventare un punto di riferimento nella ripresa sociale del territorio e voglio ricordarvi che il Comune sarà sempre presente e vicino a chi, come voi, si rende protagonista di iniziative in favore dei cittadini”.

Lo #SpazioGazzera – come spiegato dai referenti dell’Associazione Commercianti e Artigiani – sarà la casa aperta ai cittadini per realizzare iniziative culturali, ricreative, aggregative, coinvolgendo le realtà commerciali e artigianali del territorio. Rientra nella parte destinata al sociale del progetto “riViviamo Gazzera”, presentato negli scorsi mesi dall’associazione.

Venezia, 25 giugno 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Inaugurazione%20Costalonga.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this