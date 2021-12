(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 L’assessore Costalonga alla cerimonia in onore di santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco

L’assessore comunale Sebastiano Costalonga, ha presenziato questa mattina, nella chiesa di Santa Maria dei Carmini a Venezia, alla Messa in onore di santa Barbara, di cui oggi ricorre la festività.

Presente alla cerimonia, con altre autorità cittadine e militari, tra cui il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, una significativa rappresentanza del Corpo dei Vigili del Fuoco, di cui la santa è patrona, guidata dal comandante provinciale, Mauro Luongo.

Al termine del rito, nel corso del quale è stata esposta anche una preziosa reliquia della Santa, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi e dei riconoscimenti ai Vigili del fuoco che si sono distinti in servizio in questi ultimi, difficili, mesi.

Venezia, 4 dicembre 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1204%20Cos%201.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1204%20Cos%202.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1204%20Cos%203.jpg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1204%20Cos%204.jpg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1204%20Cos%205.jpg)

– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1204%20Cos%206.jpg)

