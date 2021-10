(AGENPARL) – dom 17 ottobre 2021 L’assessore Costalonga a Rialto per l’ottava edizione della “Giornata dell’Artigianato”

L’artigianato veneziano in festa per celebrare i 1600 anni di Venezia. Dopo l’appuntamento dello scorso mese di settembre, il Comitato Cittadini Campo Rialto Nuovo oggi, domenica 17 ottobre, ha dato vita all’ottava edizione della “Giornata dell’artigianato” con 42 espositori che hanno animato la pescheria di Rialto con le loro creazioni, che negli anni hanno varcato i confini della città per essere ammirate in tutto il mondo.

“L’Amministrazione comunale – ha detto l’assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga – continua a sostenere iniziative come questa, che hanno il merito di rilanciare l’artigianato di qualità a Venezia. Ancora più importante il fatto che si svolgano proprio nel cuore pulsante della città, a Rialto. Si tratta di iniziative che devono essere sostenute e promosse nell’arco di tutto l’anno per fare in modo che le tradizioni ritrovino i fasti del passato. Anche in questo modo Venezia guarda con fiducia alla ripartenza, un messaggio al mondo che ancora una volta si rinnova. La Giornata dell’Artigianato serve a far rivivere le tradizioni ma anche a mostrare il “saper fare” del tessuto artigiano della nostra città”.

“Questa giornata è un omaggio a Venezia – ha spiegato Gabriella Giaretta, presidente del Comitato Rialto Novo, nato nove anni fa – ma anche un’importante occasione per gli artigiani, il nostro obiettivo è ridare loro la giusta visibilità”.

Nel corso della manifestazione, che ha preso il via alle 10 del mattino, sono state proposte visite guidate dell’isola di Rialto, mentre nel pomeriggio tra i banchetti degli espositori è andato in scena un concerto con protagonista la musica veneziana dal 1700 a oggi.

Venezia, 17 ottobre 2021

