“L’arte del saper fare, dote di molti veneziani, riporta un senso di normalità in un periodo così difficile. Questa iniziativa è un ulteriore segnale di rilancio del nostro artigianato, ancora più importante alle porte del Natale”. Con queste parole l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, è intervenuto questa mattina alla nona edizione della Giornata dell’Artigianato, iniziativa organizzata dal Comitato Cittadini Campo Rialto Nuovo e Adiacenze, presieduto da Gabriella Giaretta.

All’apertura degli stand, allestiti in Pescheria a Rialto, presente anche il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi. Fitto il programma della festa dell’artigianato, che torna a Rialto per celebrare i 1600 anni di Venezia.

Fino alle 18, il prosieguo della manifestazione è scandito dall’esposizione di oggetti di artigianato locale, laboratori dedicati ai bambini per la realizzazione di creazioni in legno o di stoffa che richiamano l’immagine di Venezia, ma anche degustazioni di prodotti enogastronomici. Nel pomeriggio in programma la presentazione del libro “Donne Sante e Dee, guida ragionata alla città di Venezia” scritto da Antonella Barina Daniela Zamburlin.

“L’iniziativa portata avanti dal Comitato è lodevole – ha concluso Costalonga – consente ai veneziani, e non solo, di vivere la città all’insegna del ritorno di un artigianato vero ma soprattuto di qualità, quella che l’Amministrazione vuole assolutamente a Venezia”.

Venezia, 12 dicembre 2021

