(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 L’assessore Besio interviene all’iniziativa “Tessere il futuro – Lungo i fili della pedagogia popolare”

L’assessore comunale alle Politiche educative Laura Besio è intervenuta questa mattina, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, all’incontro “Se la scuola promuove i diritti di cittadinanza”. L’evento, patrocinato dal Comune di Venezia e inserito nel programma delle “Città in festa”, rientra nell’iniziativa “Tessere il futuro – Lungo i fili della pedagogia popolare”, una due giorni di studio organizzata, nelle giornate di ieri e oggi, 10 e 11 dicembre, in occasione dei settanta anni dalla fondazione del Movimento di Cooperazione Educativa e dei cinquanta dalla nascita della sezione di Venezia Mestre.

All’appuntamento odierno, moderato da Domenico Canciani, erano presenti, tra gli altri, la segretaria nazionale del Movimento di Cooperazione Educativa Anna D’Auria e numerosi esperti di tematiche educative e pedagogiche.

“E’ un piacere essere qui e partecipare a questo bel traguardo – ha esordito Besio portando i saluti del sindaco Luigi Brugnaro – Sono molti anni che il Comune di Venezia collabora con il Movimento di Cooperazione Educativa sia nell’ambito delle politiche educative che in quello della coesione sociale. Sapere che in questo lungo percorso, iniziato 70 anni fa, sono stati fatti passi insieme, nella nostra città, anche grazie alla collaborazione con il gruppo locale “Quintilio Marinini” è motivo d’orgoglio.

Il grande filo conduttore di questo evento è quello dell’educazione, tema non banale e mai statico – ha proseguito l’assessore – Dopo due anni ci siamo resi conto di come ogni cosa possa cambiare in maniera repentina e anche sorprendente. Per questo è meritevole trovarci qui, con tanti attori impegnati in questo ambito, seppure con ruoli diversi, a discuterne.

La scuola è il vero investimento del nostro futuro – ha poi aggiunto Besio – lo spazio di crescita dove si entra bambini e ragazzi e si esce cittadini. Sta a noi la responsabilità di formarli e informarli, renderli consapevoli e responsabili per sé e per la comunità, anche attraverso l’educazione alla cittadinanza”.

Fondato nel 1951, il Movimento di Cooperazione Educativa è costituito da insegnanti, pedagogisti e operatori della formazione che si ispirano alla metodologia della pedagogia popolare introdotta a metà del ventesimo secolo in Francia. Nel corso della due giorni di studio sono stati affrontati i temi legati all’educazione scolastica, con l’obiettivo di recuperare e attualizzare il patrimonio di proposte e attività realizzate nel nostro territorio.

Venezia, 11 dicembre 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/5e37c399-eec4-4433-a6c6-ba3b9f0bd3e6.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/3ba920dc-7229-4f07-b495-50379a6ce16a.jpg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/e87eaef8-3e16-4548-86fd-955c6afb7285.jpg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/b9aee655-b5cc-4025-b3e5-12deca6b64ef.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this