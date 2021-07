(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 L’assessore Besio e il vicesindaco Tomaello in visita ad alcuni centri estivi delle Municipalità di Chirignago Zelarino e Favaro Veneto

Proseguono i sopralluoghi dell’Amministrazione per conoscere più da vicino l’offerta di centri estivi rivolta alla cittadinanza anche da privati, parrocchie e associazioni. Nella giornata di oggi l’assessore alle Politiche educative Laura Besio ha svolto due visite. In mattinata la prima tappa, accompagnata dal vicesindaco Andrea Tomaello, in alcuni centri estivi della Municipalità di Chirignago Zelarino. Insieme a loro anche alcuni consiglieri di Municipalità. Nel pomeriggio la passeggiata conoscitiva ha condotto l’assessore a Favaro Veneto insieme al presidente Marco Bellato e, anche in questo caso, ad alcuni consiglieri di Municipalità.

A Chirignago Zelarino, la visita di stamani si è snodata attraverso cinque centri. Laura Besio e Andrea Tomaello hanno iniziato dal campo realizzato dalla Polisportiva Arcobaleno di Trivignano. A seguire, il gruppo si è diretto al centro estivo a cura dell’Associazione sportiva Gazzera Olimpia Chirignago e poi in altre tre strutture: al campo della parrocchia S.Maria del Suffragio, in quello gestito dalla Società sportiva Green Garden Village e infine alla Fattoria sociale ‘Casa di Anna’.

Il vicesindaco e assessore allo Sport Tomaello ha manifestato la propria gratitudine nei confronti di chi avvia queste iniziative: “Grazie a tutte le associazioni sportive che organizzano centri estivi legati allo sport. È fondamentale anche nel periodo estivo dare un servizio alle famiglie e alla città e aiutare tanti bambini a svagarsi, stare in compagnia e recuperare così quella spensieratezza e socialità messa a dura prova nei mesi di pandemia”.

La seconda parte della giornata è stata invece dedicata dall’assessore Besio alla conoscenza di altri cinque centri estivi organizzati in un’altra Municipalità, quella di Favaro Veneto. La visita ha preso il via dall’asilo S.Antonio per poi passare dall’Associazione “Calce Viva” a Campalto, dalla ‘Bottega dei Sogni’ nella scuola elementare ‘D. Valeri’. Infine le ultime due tappe: l’associazione sportiva Pallacanestro Favaro e la parrocchia Santa Maria Assunta a Tessera.

“E’ incoraggiante riscoprire un territorio vivace, vedere tanti soggetti attivi, di diversa natura e con offerte variegate, tutti orientati all’attività ricreativa per i ragazzi. E’ un segno importante: il benessere della città, in termini di servizi, scaturisce da più interlocutori e l’Amministrazione può dare un valore aggiunto nel metterli in rete e coordinarli. Cerchiamo di essere amministratori sul campo. Un conto è leggere i numeri di iscritti e associazioni che si attivano, altro è rendersi conto di persona di quanto ricco e capillare sia il panorama” ha commentato l’assessore Besio, manifestando soddisfazione per le strutture visitate.

“Siamo passati da realtà che ricalcano un ambiente familiare come quella di “Calce Viva” che accoglie una decina di bimbi, a realtà dai grandi numeri come la “Bottega dei Sogni” che di ospiti ne ha in media 230 a settimana. Nell’offerta si spazia tra varie attività, soprattutto sportive: tennis ad esempio all’Associazione sportiva Gazzera Olimpia Chirignago, atletica alla Polisportiva Arcobaleno a Trivignano, basket all’Associazione sportiva Pallacanestro Favaro, o ancora danza o calcio, ma anche teatro e canto. Nei grest vale la regola che i più grandi vengono responsabilizzati, diventando riferimento per i più piccoli, come da Don Lionello, nella parrocchia di Tessera. Molti centri estivi inoltre scelgono di inserire un’uscita alla fattoria didattica “Casa di Anna”, segnale importante di coesione tra realtà del terzo settore e del mondo dell’associazionismo” ha infine concluso Laura Besio.

Venezia, 12 luglio 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1_7.jpeg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/2_6.jpeg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/3_6.jpeg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/4_6.jpeg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/5_3.jpeg)

– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/6_3.jpeg)

– [Foto 7](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/7_2.jpeg)

– [Foto 8](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/8_2.jpeg)

– [Foto 9](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/9_3.jpeg)

– [Foto 10](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/10_4.jpeg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this