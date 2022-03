(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 L’assessore Besio all’incontro “Come spiegare la guerra a bambini e adolescenti”

L’assessore alle Politiche educative, Laura Besio, è intervenuta questa sera all’evento formativo online, patrocinato dal Comune e promosso dall’associazione Legal-Mente Minore, “Come spiegare la guerra ai bambini e adolescenti”. L’appuntamento era rivolto a tutti gli operatori che si trovano in prima linea e ai diversi professionisti come medici, pediatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali, pedagogisti, educatori, insegnanti e genitori che si trovano ad operare quotidianamente con i bambini e adolescenti.

“Di fronte al dramma della guerra in Ucraina – ha spiegato l’assessore Besio – si parla dell’emergenza sotto vari aspetti, dall’accoglienza all’inserimento scolastico. Il valore aggiunto di questa iniziativa è spostare i riflettori della comunicazione sui bambini che spesso non dispongono degli strumenti per interpretare i fatti. Ogni iniziativa che ci invita a parlare ‘ai bambini’ con strumenti seri e affidabili di temi che direttamente o indirettamente li vedono coinvolti, va appoggiata, perché anche questo è un impegno che siamo chiamati come comunità adulta ad affrontare e realtà accreditate che lo fanno per vocazione e professione sono un aiuto per un Comune in questo senso”.

“I nostri bambini e ragazzi – hanno sottolineato i promotori dell’evento – sono costantemente esposti alla visione di bombardamenti aerei, convogli di carri armato in azione, immagini sanguinose di soldati e civili colpiti, padri che salutano le loro mogli e i loro figli perché richiamati alle armi, donne con i loro figli avviarsi verso paesi confinanti per cercare rifugio e salvezza. Dinnanzi a tutto questo, la nostra Associazione ha ritenuto importante soffermarsi e chiedersi in che modo può essere di aiuto ai minori e alle loro famiglie. Parlare di guerra con bambini e adolescenti è possibile, basta farlo nel modo più corretto e opportuno”.

