(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 L’assessore Besio al concerto straordinario per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia

L’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, ha partecipato nella serata di oggi, 15 ottobre, al concerto straordinario organizzato dalla Municipalità di Chirignago Zelarino, in collaborazione con il Gruppo Culturale “Albino Luciani”, per celebrare i 1600 anni dalla fondazione di Venezia.

Presenti all’ evento, che rientra nell’ambito della manifestazione “Città in festa”, e si è svolto all’interno della chiesa di San Giorgio, a Chirignago, anche il presidente della Municipalità di Chirignago Zelarino, Francesco Tagliapietra, e alcuni consiglieri di Municipalità.

“Un ringraziamento, da parte di sindaco e Amministrazione, va a tutti coloro che hanno messo in piedi questo concerto – ha detto l’assessore Besio – Quello di stasera è un momento di forte valenza sotto tanti aspetti.

Per questo con orgoglio il Comune lo ha inserito nel fitto calendario di iniziative che animano tutto il territorio comunale per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia, una città che ha attraversato tante epoche nel segno di storia, arte e tradizione.

Abbiamo tutti, come amministratori, una responsabilità grande e un impegno, quello di salvaguardare la nostra città e il suo patrimonio storico, artistico e culturale”.

La serata ha visto l’esibizione dell’ensemble vocale Kairos Vox, diretto da Alberto Pelosin.

Oltre all’anniversario della fondazione della città, sono state ricordate altre importanti ricorrenze, come i 450 anni trascorsi dalla vittoria nella Battaglia di Lepanto e dalla realizzazione della pala d’altare raffigurante la Beata Vergine della Misericordia, dipinta da Francesco Girolamo da Santacroce.

Venezia, 15 ottobre 2021

