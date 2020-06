L’ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE, UN CARREFOUR STRATéGIQUE à LA POPULATION VIEILLISSANTE

(AGENPARL) – FRANCE, mer 10 giugno 2020

Ce territoire comprend 111 communes, dont six de plus de 10 000 habitants. Avec un peu moins de 90 000 habitants, Dunkerque est la commune la plus peuplée, suivie de Grande-Synthe, Hazebrouck et Coudekerque-Branches qui avoisinent chacune les 20 000 habitants. Juste derrière, Bailleul et Gravelines dépassent 10 000 habitants.

Au 1 er janvier 2017, 375 800 personnes résident dans l’arrondissement de Dunkerque, deuxième arrondissement le plus peuplé des Hauts-de-France après celui de Lille ( figure 1 ). Sa population représente 15 % de la population du département du Nord et 6 % de celle de la région.

Population 2017 par arrondissement et évolution entre 2012 et 2017

La population de l’arrondissement de Dunkerque évolue peu depuis 1990. Entre 2012

et 2017, elle stagne, pénalisée par un déficit migratoire que compense un excédent naturel. Cette stabilité contraste avec la situation observée en moyenne dans le département

et la région où la population croît de 0,1 % par an, et plus encore avec les arrondissements

voisins de Calais, Saint-Omer et Lille (+ 0,4 % par an).

Comme partout ailleurs, le territoire vieillit. En 2016, 18 % des habitants ont 65 ans

ou plus (contre 16 % dans le Nord et 17 % dans les Hauts-de-France), soit 2,6 points

de plus qu’en 2011 (figure 2). À l’horizon 2050, la part des seniors devrait atteindre 28 % dans l’arrondissement,

contre 23 % au niveau départemental et 25 % au niveau régional.