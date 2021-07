(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5160

29 luglio 2021

L’area ex deposito carburanti rinasce con il Festival Costa dei Trulli

Dopo concerti di Gigi D’Alessio e Annalisa l’area ospiterà altri eventi turistico/culturali

Si chiude il sipario sulla due giorni di concerti del terzo Festival “Costa dei Trulli” nella Città di Monopoli. Nell’area dell’ex deposito carburanti si sono tenute le prime tappe pugliesi degli artisti Gigi D’Alessio e Annalisa che hanno fatto registrare un grande successo di pubblico.

«Quest’anno abbiamo fatto una scommessa e dai numeri, oltre che dall’entusiasmo registrato dai partecipanti, possiamo dire di averla vinta. Abbiamo attrezzato un’area dalle mille potenzialità, chiusa da decenni, che la legge sul federalismo demaniale ci ha concesso e che per la Città di Monopoli è altamente strategica. L’abbiamo destinata per i due concerti ma anche per una serie di mostre che si terranno, già a partire dalla prossima settimana, nell’ambito di Phest. Abbiamo creduto molto nella potenzialità del luogo e ringraziamo Gigi D’Alessio e Annalisa che ci hanno creduto insieme a noi», affermano l’Assessore al Turismo Cristian Iaia e l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci.

«In questo modo non solo abbiamo fatto vivere un luogo attraverso il quale Monopoli può crescere ulteriormente, ma abbiamo anche fortemente decongestionato il centro, accogliendo anche i suggerimenti degli operatori turistici di trovare un’area distante dal centro storico dove ospitare gli eventi. Per farlo abbiamo realizzato un nuovo parcheggio a servizio dell’area che può ospitare centinaia di auto. Chi ha voluto seguire i concerti in queste due sere ha potuto parcheggiare con estrema facilità senza intaccare il normale flusso turistico, anche di prossimità, che interessa il centro di Monopoli giornalmente», proseguono i due Assessori.

«Insomma, abbiamo osato, scommettendo su un’area nuova, organizzando due concerti in due sere di seguito e nei primi due giorni della settimana nel mese di luglio, portando in città centinaia di persone provenienti da ogni parte della regione ed evitando il mese di agosto dove da sempre si registra un elevato flusso turistico. La scommessa è stata vinta e siamo conviti che rappresenti il primo tassello di un percorso più lungo. Ringraziamo per questo tutti coloro che hanno collaborato e partecipato. Dobbiamo proseguire su questa strada e ci stiamo già lavorando. E, infatti, quella location ospiterà presto altri eventi turistico/culturali (vedi Phest) e proprio per questo siamo in contatto con la Fondazione Pino Pascali e la Regione Puglia per l’organizzazione di una mostra dall’alto valore culturale», concludono l’Assessore al Turismo Cristian Iaia e l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci.

